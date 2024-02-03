Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Penting Hary Tanoesoedibjo ke Massa Pendukung Ganjar-Mahfud di Konser Salam Metal GBK

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |23:03 WIB
Pesan Penting Hary Tanoesoedibjo ke Massa Pendukung Ganjar-Mahfud di Konser Salam Metal GBK
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta (Foto: MPI/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghadiri kampanye akbar pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selanjutnya.

Awalnya, Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyebutkan beberapa daerah yang akan dijadikan lokasi kampanye Akbar berikutnya.

 BACA JUGA:

"Kalau tidak salah tanggal 8 di Banyuwangi, 9 di Bogor, 10 kalau tidak salah di Solo," kata HT usai menghadiri Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

