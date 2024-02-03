Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Kesulitan Air Bersih Akibat Pipa PAM Jaya Jebol, Begini Kronologinya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |08:41 WIB
Warga Kesulitan Air Bersih Akibat Pipa PAM Jaya Jebol, Begini Kronologinya
Pipa PAM Jaya di Plumpang Jebol/ist
A
A
A

JAKARTA - Senior Manager Corporate Communication and Office Director PAM Jaya, Gatra Vaganza mengungkapkan kronologi singkat dan action plan atas kebocoran pipa di Plumpang.

Pihaknya memperoleh informasi terdapat kebocoran pipa 250mm akibat saluran air sungai mengikis fondasi jembatan pipa di Jalan Plumpang Yos Sudarso, Jakarta Utara, pada 31 Januari 2024.

"Terkikisnya fondasi jembatan pipa membuat kondisi fondasi pipa tidak ideal dan mengakibatkan jembatan pipa turun serta patah," ujar Gatra, Jumat (2/2/2024).

Saat ini, PAM JAYA kata dia sedang dalam proses melakukan perbaikan kebocoran di jembatan pipa dan memasang pipa sementara.

"Area terdampak pekerjaan perbaikan kebocoran pipa berupa suplai berkurang atau terhenti meliputi Kelurahan Rawa Badak Selatan, dan sekitarnya dengan sejumlah 504 pelanggan terdampak," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160050/sidak-eEB4_large.jpg
DPRD Kota Depok Sidak Pengeboran Air Tanah, Mayoritas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/338/3018401/warga-jonggol-bogor-kekurangan-air-bersih-bpbd-salurkan-5-000-liter-air-VhUNlvZTY1.jpg
Warga Jonggol Bogor Kekurangan Air Bersih, BPBD Salurkan 5.000 liter Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/525/2899334/tanggulangi-kekeringan-di-sumedang-basarnas-kerahkan-alat-water-treatment-iAYETeTTK6.jpg
Tanggulangi Kekeringan di Sumedang, Basarnas Kerahkan Alat Water Treatment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/512/2897726/warga-kendal-5-bulan-alami-krisis-air-bersih-hanya-andalkan-bantuan-bpbd-gnDdJQ4zxU.jpg
Warga Kendal 5 Bulan Alami Krisis Air Bersih, Hanya Andalkan Bantuan BPBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/340/2895965/demi-air-bersih-warga-bertaruh-nyawa-perdalam-sumur-t8MJagwkMs.jpg
Demi Air Bersih, Warga Bertaruh Nyawa Perdalam Sumur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/338/2888557/bpbd-kabupaten-bekasi-salurkan-air-bersih-untuk-393-kk-CTTgMHJhPi.jpg
BPBD Kabupaten Bekasi Salurkan Air Bersih untuk 393 KK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement