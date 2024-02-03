Warga Kesulitan Air Bersih Akibat Pipa PAM Jaya Jebol, Begini Kronologinya

JAKARTA - Senior Manager Corporate Communication and Office Director PAM Jaya, Gatra Vaganza mengungkapkan kronologi singkat dan action plan atas kebocoran pipa di Plumpang.

Pihaknya memperoleh informasi terdapat kebocoran pipa 250mm akibat saluran air sungai mengikis fondasi jembatan pipa di Jalan Plumpang Yos Sudarso, Jakarta Utara, pada 31 Januari 2024.

"Terkikisnya fondasi jembatan pipa membuat kondisi fondasi pipa tidak ideal dan mengakibatkan jembatan pipa turun serta patah," ujar Gatra, Jumat (2/2/2024).

Saat ini, PAM JAYA kata dia sedang dalam proses melakukan perbaikan kebocoran di jembatan pipa dan memasang pipa sementara.

"Area terdampak pekerjaan perbaikan kebocoran pipa berupa suplai berkurang atau terhenti meliputi Kelurahan Rawa Badak Selatan, dan sekitarnya dengan sejumlah 504 pelanggan terdampak," paparnya.