HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.579 Personel Gabungan Amankan Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion GBK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |09:45 WIB
2.579 Personel Gabungan Amankan Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Stadion GBK
Pasukan Gabungkan Amankan Kampanye Akbar/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2.579 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kampanye akbar pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

"Pengamanan kegiatan Kampanye Akbar di GBK hari Sabtu 3 Februari 2024 libatkan kekuatan personel 2.579 orang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu mengatakan, personel yang dikerahkan untuk mengamankan kampanye akbar merupakan gabungan dari beberapa instansi, tidak hanya Polri tapi juga dari TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Merupakan personel gabungan dari personel Polda, personel Polres, personel TNI, personel Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot," ujar dia.

Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) menyebut 134 ribu relawan Ganjar-Mahfud bakal menghadiri kampanye akbar bertajuk 'Harapan Jutaan Rakyat (Hajatan Rakyat) dan Konser Salam Metal 03 Menang Total' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta.

Halaman:
1 2
      
