Ribuan Pendukung Ganjar-Mahfud Mulai Padati SUGBK

JAKARTA - Ribuan pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai berdatangan di Jalan Pintu Satu Senayan dekat Hotel Century Park dan Pintu Masuk 5, Sabtu (3/2/2024).

Mereka hadir untuk mengikuti Kampanye Akbar Ganjar Mahfud yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak ribuan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus berdatangan baik yang menggunakan bus, sepeda motor, hingga berjalan kaki.

BACA JUGA: Guru Besar UMY Minta Jokowi Jalankan Kewajiban Konstitusional Laksanakan Pemilu Jurdil

Massa yang hadir berasal dari berbagai jenis organisasi relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang beraneka ragam. Salah satunya adalah Relawan Ganjarian Spartan.

Mereka tampak sudah berkumpul di lokasi sejak Pukul 11.00 WIB dan membentuk barisan di area jalan dekat Hotel Century untuk melakukan Parade Ganjarian Spartan di Salam Metal (Menang Total) Ganjar-Mahfud.

Perwakilan dari Ganjarian, Jhon Sitorus menyebutkan nantinya akan hadir sejumlah massa Ganjarian Spartan dari Jabodetabek dan Jawa Barat.

"Perkiraan sekitar dua ribu orang akan terus berdatangan," ujar Jhon.

Tampak sejumlah massa Ganjarian Spartan mengenakan kostum tempur kemudian adapula yang mengenakan pakaian adat khas Indonesia.