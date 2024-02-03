Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Pendukung Ganjar-Mahfud Mulai Padati SUGBK

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |12:25 WIB
Ribuan Pendukung Ganjar-Mahfud Mulai Padati SUGBK
Pendukung Ganjar-Mahfud mulai padati SUGBK (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ribuan pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai berdatangan di Jalan Pintu Satu Senayan dekat Hotel Century Park dan Pintu Masuk 5, Sabtu (3/2/2024).

Mereka hadir untuk mengikuti Kampanye Akbar Ganjar Mahfud yang akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak ribuan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus berdatangan baik yang menggunakan bus, sepeda motor, hingga berjalan kaki.

Massa yang hadir berasal dari berbagai jenis organisasi relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang beraneka ragam. Salah satunya adalah Relawan Ganjarian Spartan.

Mereka tampak sudah berkumpul di lokasi sejak Pukul 11.00 WIB dan membentuk barisan di area jalan dekat Hotel Century untuk melakukan Parade Ganjarian Spartan di Salam Metal (Menang Total) Ganjar-Mahfud.

Perwakilan dari Ganjarian, Jhon Sitorus menyebutkan nantinya akan hadir sejumlah massa Ganjarian Spartan dari Jabodetabek dan Jawa Barat.

"Perkiraan sekitar dua ribu orang akan terus berdatangan," ujar Jhon.

Tampak sejumlah massa Ganjarian Spartan mengenakan kostum tempur kemudian adapula yang mengenakan pakaian adat khas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement