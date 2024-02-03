Ada Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, Lalin di Jalan Pintu 1 Senayan Ramai Lancar

JAKARTA - Capres-cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar di kawasan SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Arus lalu lintas di Jalan Pintu 1 Senayan pun terpantau ramai lancar.

Pada sekira pukul 11.30 WIB, arus lalu lintas di Jalan Pintu 1 Senayan dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Asia Afrika tampak ramai lancar. Sebaliknya, arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Jenderal Sudirkan terpantau cukup padat.

Lalu, di Jalan Asia Afrika menuju Plaza Senayan terpantau ramai lancar, sebaliknya arus lalu lintas dari arah Plaza Senayan mengarah Jalan Gerbang Pemuda terpantau padat.

Begitu juga di Jalan Gerbang Pemuda arus lalu lintas terpantau cukup padat. Pasalnya, relawan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD tampak sangat memadati kawasan SUGBK.

Di SUGBK area sekitar SUGBK tampak sangat ramai dipenuhi relawan pendukung Ganjar-Mahfud. Hingga saat ini, relawan pendukunf Ganjar-Mahfud terus berdatangan untuk mengikuti kegiatan kampanye akbar paslon nomor urut 3 tersebut.

(Angkasa Yudhistira)