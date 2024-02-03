Kebakaran Lapak Barang Bekas di Bekasi, Sejumlah Rumah Ikut Terbakar

BEKASI - Lapak barang bekas dan sejumlah rumah di Kampung Tangsi, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi kebakaran. Sedikitnya 30 unit rumah huni terdampak akibat peristiwa itu.

Petugas Damkar Kabupaten Bekasi Komandan Pleton Jajang susanto mengatakan, peristiwa kebakaran itu terjadi, pada Sabtu (3/2/2024) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

"Informasi dari warga lahan madura yang terdiri dari bangunan tepat tinggal dan limbah plastik yang terbakar," kata Jajang dari keterangannya, Sabtu (3/2/2024).

Jajang menuturkan sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi dikerahkan dalam peristiwa tersebut. Banyaknya bahan yang nur terbakar sehingga petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api.

"Api baru bisa dipadamkan setelah tiga jam yakni sekitar 04.00 WIB," tuturnya.

Sementara, kata Jajang, penyebab kabarkan itu terjadi dipicu akibat dari aliran pendek listrik. Meski begitu sedikitnya 30 unit rumah yang berdekatan dengan lapak itu terdampak dalam peristiwa itu.

"Kebakaran itu terjadi diduga akibat konsleting listrik, yang terdampak hampir 30 rumah tinggal yang terbakar," ungkapnya.