MEGAPOLITAN

Sempat Kejar-kejaran, 3 Pelaku Pencurian Rumah Kosong di Bogor Ditangkap Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |15:56 WIB
Sempat Kejar-kejaran, 3 Pelaku Pencurian Rumah Kosong di Bogor Ditangkap Warga
Mobil ynag dikendarai maling dirusak warga (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Tiga pria diduga pelaku pencurian rumah kosong di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor ditangkap warga. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran warga dengan para pelaku hingga tertangkap.

Pantauan MNC Portal di lokasi, ketiga pelaku itu sudah diamankan anggota polisi dan TNI dalam sebuah ruko di wilayah Empang, Kota Bogor. Pelaku diamankan karena menghindar amukan massa.

Di luar, terlihat mobil yang digunakan para pelaku sudah dalam keadaan rusak. Kaca mobil pecah dan bagian bodi penyok ketika pengejaran oleh warga.

Tak berselang lama, ketiga pelaku digiring oleh polisi menuju mobil patroli. Polisi sempat kesulitan karena banyaknya massa yang sudah menunggu di luar.

Alhasil, ketiga pelaku sempat terkena bogem mentah dari massa yang kesal dengan aksinya. Selanjutnya, pelaku dibawa polisi ke Polsek Ciomas untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut salah satu warga, Najib mengatakan bahwa ketiga pelaku dikejar dari wilayah Ciomas. Di jalan, para pelaku sempat menabrak kendaraan lain hingga terdapat korban terluka termasuk dirinya.

"Maling tadi dari Ciomas. Dia nabrak semuanya yang ada di jalan. Banyak korbannya. Mobil, motor, banyak yang hancur juga. Anak kecil kena juga dibawa pakai ambulans," kata Najib di lokasi, Sabtu (3/2/2024).

Halaman:
1 2
      
