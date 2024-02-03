Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penangkapan 3 Maling Rumah Kosong di Bogor, Mobilnya Dirusak Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |16:39 WIB
Kronologi Penangkapan 3 Maling Rumah Kosong di Bogor, Mobilnya Dirusak Warga
Mobil yang dikendarai maling dirusak warga (Foto: MPI)
BOGOR - Polisi menjelaskan kronologi tiga pelaku pencurian rumah kosong yang berhasil ditangkap warga di wilayah Empang, Kota Bogor. Pelaku menggondol laptop dan perhiasan hingga total kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Dalam penangkapan tersebut, seunit mobil yang dipakai pelaku dirusak warga.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira puk 12.10 WIB. Awalnya, ketiga pelaku beraksi menyatroni salah satu rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya di Ciomas.

"Kejadian awalnya di Perumahan Villa Ciomas," kata Iwan dalam keterangannya, Sabtu (3/2/2204).

Ketika sedang beraksi, pemilik rumah pulang dari olahraga mendapati pintu sudah terbuka. Pemilik rumah melihat para pelaku keluar dari dalam dan berteriak maling sehingga mengundang warga.

"Warga bersama pemilik rumah segera mengejar pelaku yang mencoba kabur dengan mobil bahkan menabrak sejumlah orang yang berusaha menghadangnya," ungkap Iwan.

Hingga akhirnya, pelarian para pelaku kandas setelah berhasil dicegat warga di wilayah Empang, Kota Bogor. Adapun barang bukti yang diamankan satu unit laptop, perhiasan seberat 15-20 gram dan kunci motor beserta STNK pemilik rumah.

"Kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta dan dampak pada kesehatan masyarakat dengan beberapa korban tertabrak kendaraan yang digunakan oleh pelaku melarikan diri," tambah Iwan.

