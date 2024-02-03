Relawan Ganjar-Mahfud Bagi-Bagi 5.000 Gelas Kopi Gratis di Konser Salam Metal

JAKARTA - Konser Salam Metal Menang Total digelar meriah pada Sabtu (3/2/2024) di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini berbondong-bondong ingin menyaksikan langsung acara tersebut.

Di tengah Konser Salam Metal ini, relawan Ganjar-Mahfud berbondong-bondong membagikan kopi gratis kepada pendukung yang hadir di konser tersebut.

Gama Andrea, selaku Koordinator Relawan Ganjar itu mengatakan ada bagi-bagi kopi gratis ini dilakukan untuk menyenangkan hati masyarakat.

“Kita ingin mengajak masyarakat bahwa politik itu menyenangkan, dan tidak harus bagi-bagi sembako. Dengan membagikan kopi gratis saja, masyarakat sudah antusias, rela ngantre, pokoknya menyenangkan,” ungkap Gama.

Gama mengatakan, relawan Ganjar-Mahfud ini selalu hadir di setiap kegiatan Paslon 03 untuk memberikan kopi gratis pada warga yang hadir.

Sedikitnya ada 5.000 gelas kopi yang dibagikan di tengah acara Konser Salam Metal ini.

“Di setiap kegiatan Ganjar-Mahfud, kita menyiapkan minimal 1.000 sampai 5.000 kopi gratis,” paparnya.