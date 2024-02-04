Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gelar Konsolidasi, Bamagnas DKI Jakarta Tentukan Program Kerja Unggulan 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |00:10 WIB
Ketua DPW Bamagnas DKI Jakarta Elider Tampubolon dan Dewan Pembina Bamagnas Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) DKI Jakarta menggelar konsolidasi di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor. Dalam konsolidasi ini diputuskan beberapa program unggulan Bamagnas yang akan dijalankan pada tahun 2024.

"Kita sudah putuskan program-program unggulan yang akan kita kerjakan tahun 2024. Dimana, program unggulan itu kita berharap seperti apa yang diharapkan oleh Dewan Pembina Pak Hary Tanoe bahwa Bamagnas ini harus lebih lentur lagi tidak eksklusif bisa berbaur di tengah masyarakat yang majemuk," ucap Ketua DPW Bamagnas DKI Jakarta Pendeta Elider Tampubolon, Sabtu (3/2/2024).

Sehingga, diharapkan Bamagnas melalui program-programnya berdampak bukan hanya bagi orang Kristiani saja tetapi bagi semua agama. Hal ini yang menjadi fokus Bagmagnas khususnya tahun 2024.

"Inilah yang akan kita kerjakan ke depannya ini hasil konsilidasi Bamagnas," ungkapnya.

1 2
      
