HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Berharap Bamagnas Lebih Solid dan Menjangkau Masyarakat Lintas Agama

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |00:20 WIB
Hary Tanoesoedibjo Berharap Bamagnas Lebih Solid dan Menjangkau Masyarakat Lintas Agama
Dewan Pembina Bamagnas Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - Dewan Pembina Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Hary Tanoesoedibjo mengharapkan Bamagnas agar semakin solid dan menjangkau seluruh masyarakat lintas agama.

"Bamagnas ini kan menyelenggarakan untuk DPW DKI Jakarta konsolidasi bagaimana Bamagnas lebih solid, lebih bisa menjangkau sesuai visi misinya," kata Hary Tanoesoedibjo kepada MNC Portal Indonesia di sela menghadiri Konsolidasi Bamagnas DPW DKI Jakarta di Hotel Lido Lake Resort, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/2/2024).

Hary mengatakan bahwa peran Bamagnas ini juga akan terus dioptimalkan untuk bagian penting mengkordinasikan gereja-gereja di Indonesia. Sekaligus menjadi jembatan komunikasi dengan agama yang lain sehingga kerukunan umat beragama bisa ditingkatkan melalui peranan Bamagnas.

