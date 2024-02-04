Miliki Integritas dan Pengalaman Mumpuni Jadi Alasan Alumni UI Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Alumni Universitas Indonesia (UI) menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pernyataan dukungan tersebut dilakukan di Atrium One Bellpark Mall Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2024).

Acara yang dihadiri langsung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 itu diikuti seribuan alumni UI dari lintas generasi. Mereka menyambut Ganjar dan Mahfud dengan antusias.

Mujab, salah satu alumni UI, mengatakan bahwa dukungan terhadap Ganjar-Mahfud berdasarkan dari nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

“Dari kesesuaian nilai inilah yang membuat alumni UI memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena reputasi menjadi tolok ukur. Kami percaya beliau memiliki integritas, pengalaman dan prestasi yang dibutuhkan negeri ini,” ungkapnya.