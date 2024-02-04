Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bus Pengangkut Massa Ganjar-Mahfud Dibatalkan Sepihak, Sandiaga : Kami Bisa Atasi

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |02:25 WIB
Bus Pengangkut Massa Ganjar-Mahfud Dibatalkan Sepihak, Sandiaga : Kami Bisa Atasi
Sandiaga Uno (Foto: MPI/Chindy)
JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi terkait permasalahan pembatalan sepihak bus-bus yang mengangkut para massa pendukung Ganjar-Mahfud ke kampanye akbar Salam Metal Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 3 Februari 2024.

Lewat acara Bazar Sembako Murah yang dihadiri olehnya di Kelurahan Rawa Badak, Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan hal itu masih bisa diatasi. Para massa yang hadir melakukan konvoi menggunakan kendaraan pribadinya untuk menuju ke Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud.

Selain itu, dengan sikap gotong royong yang dikoordinasikan satu sama lain, sebagian dari relawan juga sampai meminjamkan kendaraannya untuk para massa bisa menuju ke lokasi kampanye dengan aman dan tentunya kebersamaan.

 BACA JUGA:

“Kami sudah bisa mengatasi, karena beberapa PO bus itu membatalkan sepihak tadi kita lakukan koordinasi untuk simpatisan PPP menggunakan kendaraan motor sendiri pribadi, dan kita saling bergotong royong. Jadi ada relawan-relawan yang memberikan mobilnya dan meminjamkan motornya untuk para pejuang ke GBK,” kata Sandiaga saat ditemui di Rawa Badak.

Halaman:
1 2
      
