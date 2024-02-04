Alasan Menko Luhut Dukung Prabowo : Kami Sama-Sama Kopassus dan Pernah Tugas di Tim-Tim

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendeklarasikan sikap mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Itu disampaikan Luhut dalam unggahan video di akun instagramnya, Sabtu 3 Februari 2024.

Luhut mengungkapkan alasannya memilih Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerinda itu dinilai bakal melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Alasan saya sangat sederhana berkelanjutan. Dan dia punya spirit NKRI yang bagus dan dia membuktikan keberhasilan-keberhasilan dia yang lalu itu tidak dapat dipungkiri. Itu dari saya pesan dari saya," kata Luhut.

Luhut mengaku telah mengenal Prabowo kurang lebih hampir 40 tahun. Dirinya melihat Prabowo tipe pekerja keras dan pintar. Prabowo, katanya, juga sangat mencintai NKRI.

"Kami sama-sama di Kopassus di baret merah dan saya kenal waktu dia masuk di Kopassus Letnan dua dan saya waktu itu Letnan Satu. Dan tugas operasi di Tim-Tim maupun di beberapa tempat lain yang dilakukan ada yang tertutup ada yang terbuka itu dilakukan dengan baik sekali. Jadi saya ingin sampaikan bahwa proven, itu kalau mungkin bahasa kerennya dia sudah terbuktikan mampu memanage dalam keadaan susah sekalipun," kata Luhut.

Sedangkan terkait Gibran, Luhut menilai wali kota Solo itu memiliki keterwakilan anak muda yang dinilai bisa membawa menuju Indonesia emas 2045.