Pencegahan Infeksi Cacing Pita dari Hewan Ternak

INFEKSI cacing pita atau penyakit taeniasis/sistiserkosis menurut WHO merupakan salah satu 17 “penyakit tropis terabaikan” yang menyerang masyarakat miskin di dunia. Diperkirakan 2,5 juta orang terinfeksi cacing pita, dan terdapat 50.000 kematian setiap tahunnya akibat serangan cacing pita pada sistem saraf pusat.

Selain kejadian ini, sering dilaporkan gejala berat infeksi cacing pita berupa meningitis atau peradangan selaput meningen otak yang sering menyebabkan epilepsi dan dapat berakhir dengan kematian. Penyakit ini digolongkan penyakit zoonosis karena ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Begitu bahayanya penyakit ini dan bersifat zoonosis, maka penanganan penyakit infeksi cacing pita perlu mendapat perhatian khusus.

Terdapat dua jenis cacing pita utama yang menyebabkan penyakit taeniasis/sistiserkosis yaitu Taenia solium dan Taenia saginata. Taenia solium dengan inang antara babi. Sedangkan Taenia saginata inang antaranya sapi. Taeniasis adalah penyakit cacing pita yang disebabkan oleh cacing taenia dewasa, sedangkan sistiserkosis adalah penyakit pada jaringan lunak yang disebabkan oleh larva dari salah satu spesies cacing taenia.

Gejala penyakit

Sebagian besar kasus taeniasis/sistiserkosis umumnya asimtomatik atau tak tampak gejalanya. Namun, ada beberapa penderita yang mengalami berbagai keluhan atau gejala. Gejala yang muncul bergantung pada bentuk cacing pita yang masuk ke dalam tubuh. Gejala yang dapat terjadi pada penderita infeksi cacing pita yaitu rasa nyeri pada perut bagian atas; berat badan turun tanpa sebab yang jelas; mual dan muntah; nafsu makan menurun; gangguan pencernaan (diare); peradangan sekitar anus; dan terlihat cacing atau telur cacing pada tinja.

Jika larva cacing bermigrasi keluar dari usus dan membentuk kista pada jaringan tubuh lain, maka penderita taeniasis/sistiserkosis akan merasakan beberapa gejala seperti: munculnya benjolan dibawah kulit; sakit kepala; batuk atau nyeri pada paru-paru; reaksi alergi terhadap larva; dan gejala syaraf termasuk kejang-kejang. Sistiserkosis di mata dapat menimbulkan keluhan berupa penurunan penglihatan, nyeri, dan kemerahan mata yang berulang.

Distribusi global

Data mengenai epidemiologi taeniasis/sistiserkosis tidak menggambarkan infeksi oleh taenia yang sebenarnya, karena banyak infeksi yang bersifat asimptomatik atau tidak memperlihatkan gejala klinis. Secara umum, prevalensi atau angka kejadian penyakit taeniasis/sistiserkosis lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Infeksi Taenia solium lebih banyak ditemukan di negara-negara berkembang seperti negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika latin. Sementara itu, infeksi Taenia saginata lebih sporadik dan dapat ditemukan di negara-negara maju di Eropa, Selandia Baru, dan Australia. Taenia asiatica hanya ada di Asia, seperti Indonesia, Kore Selatan, India atau Thailand.

Angka kejadian penyakit akibat Taenia solium di negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia secara berurutan adalah 7,30%, 4,08%, dan 3,98%. Angka seroprevalensi untuk Taenia solium di negara-negara tersebut secara berurutan adalah 17,37%, 13,03%, dan 15,68% (Coral-Almeida M dkk., 2019). Analisis yang dilakukan oleh tim peneliti Saratsis A dkk.(2019) prevalensi infeksi Taenia saginata di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara berdasarkan pemeriksaan mikroskop berkisar 0,02–8,6%.

Kejadian di Indonesia

Berdasarkan data WHO pada tahun 2015, Indonesia merupakan salah satu negara endemis Taenia solium. Di Indonesia taeniasis/sistiserkosis terutama ditemukan di Sumatera Utara, Bali dan Irian Papua. Sejumlah kasus juga ditemukan di Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Di Indonesia prevalensi taeniasis/sistiserkosis dilaporkan tahun 2018 berkisar 2-48%, prevalensi tertinggi ditemukan di Papua (Elva Susanty. 2018).

Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak mengonsumsi daging babi. Hasil laporan survei kesehatan daerah di wilayah Papua melaporkan bahwa distribusi Taenia solium di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Puncak Jaya berkisar 1,6-10,2%. Infeksi Taenia saginata lebih banyak ditemukan di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Gianyar. Selama tahun 2002-2009, ditemukan 80 kasus taeniasis/sistiserkosis akibat Taenia saginata dan 84% kasus didapatkan di kabupaten Gianyar.

Terdapat studi terbaru yang menunjukan bahwa Taenia asiatica juga ditemukan di daerah endemik yang sebelumnya belum teridentifikasi yaitu di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun. Tradisi yang terdapat di Simalungun kemungkinan menjadi salah satu penyebab munculnya kasus infeksi cacing pita. Tradisi tersebut berupa kebiasaan masyarakat Simalungun memakan hidangan yang disebut “Hinasumba”, yang terdiri atas hati dan daging babi yang mentah; dan “Naiholat” yang terdiri atas daging babi yang dimasak kurang matang (Muhda Y. dan Umar Z, 2024).

Terdapat catatan bahwa kasus taeniasis/sistiserkosis tidak hanya dapat muncul di daerah yang telah terpapar, namun dapat juga muncul di berbagai daerah lain dengan probabilitas yang tinggi dikarenakan adanya perjalanan antar daerah yang dilakukan oleh orang yang terinfeksi.

Siklus hidup Taenia solium

Taenia solium memerlukan dua vertebrata sebagai inangnya untuk dapat melakukan pengembangbiakan. Kedua inang tersebut berperan sebagai inang antara dan inang definitif. Babi merupakan inang antara T. solium, sedangkan manusia bertindak sebagai inang definitif. Siklus hidup cacing ini diawali dengan tertelannya telur oleh inang antaranya. Adanya asam lambung inang antara akan memecah telur taenia. Larva onkosfer yang menetas akan melakukan penetrasi ke dalam pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Larva onkosfer tersebut berubah menjadi sistiserkus ketika mencapai otot (daging), jaringan subkutan atau bawah kulit, otak, hati, jantung, otot lurik dan mata.

Siklus hidup dapat berlanjut jika manusia mengonsumsi daging babi yang mengandung sistiserkus tanpa dimasak secara sempurna (lebih dari 60 derajat Celsius). Cacing ini melakukan invaginasi pada dinding usus halus dan menjadi dewasa. Dua bulan setelah infeksi, selanjutnya cacing dewasa akan melepaskan proglotida gravid yaitu segmen tubuh cacing yang telah matang dipenuhi telur.

Faktor risiko

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih berisiko terkena taeniasis/sistiserkosis:

(1) Tidak menjaga kebersihan pribadi dengan baik. Misalnya, tidak mencuci tangan sebelum makan dan ketika mengolah makanan;

(2) Kontak dengan kotoran hewan seperti pekerja di peternakan ketika melakukan pembuangan kotoran hewan ternak tidak sesuai aturan biosekuriti;

(3) Bepergian ke negara-negara berkembang yang sanitasinya buruk;

(4) Mengonsumsi daging mentah atau dimasak kurang sempurna;

(5) Berada di kawasan endemik taeniasis/sistiserkosis;

(6) Kurangnya praktik pemeriksaan daging di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan kurangnya kemampuan untuk mengenali daging terinfeksi larva Taenia.