Momen Jokowi Ngeteh Bareng Kaesang di Bandung

Presiden Jokowi ngeteh bareng Kaesang bersama pengurus PSI di Bandung (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minum teh bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Bandung, Jawa Barat. Mereka berbincang bersama dengan kader PSI sekira 1,5 jam.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengaku sudah lama senang dengan PSI.

“Saya sudah sejak dulu senang sama PSI, PSI itu untuk berkumpul anak-anak muda,” kata Jokowi di Bandung, Sabtu 3 Februari 2024.

Selain itu, Jokowi menyakini PSI akan memperjuangkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

“Saya percaya kalau PSI itu memperjuangkan pemerintahan yang baik, Memperjuangkan pemerintahan yang bersih, dan juga berani bersuara itu yang saya senang,” tegas Jokowi.

Jokowi juga mengagumi semangat PSI. Semangat itu dilihat dari keberanian kader PSI di DPRD.

“Kemarin di DPRD suaranya kenceng berani memberikan kritikan untuk memberikan masukan, sangat baik,” kata Jokowi.