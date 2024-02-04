Alam Ganjar Berharap Ayahnya Selalu Menjaga Amanah dan Tak Berubah Sikap

JAKARTA - Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ikut berperan dalam perjuangan memenangkan Ganjar sebagai Presiden 2024. Alam ikut turun untuk menyerap aspirasi warga di seluruh penjuru negeri ini.

Alam juga kerap terlibat dalam diskusi yang memunculkan program kerja Ganjar. Alam selalu berdiskusi dan memberikan pesan-pesan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Alhasil, tangis Ganjar Pranowo mendadak pecah saat menyampaikan orasi di Konser Salam M3tal. Dia tak kuasa menahan tangis saat teringat pesan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang akrab disapa Alam tentang arti amanah bagi seorang pemimpin.

BACA JUGA:

2.292 Personel Diterjunkan Amankan Debat Terakhir Pilpres 2024 Malam Ini

Dengan suara yang terbata-bata dan berlinang air mata, Ganjar mengungkap bahwa pesan Alam untuknya dalam sebuah talkshow bak sebagai pukulan keras yang sekaligus menjadi pengingatnya agar tak pernah berkhianat kepada rakyat.

Pesan Alam langsung menyentuh hatinya yang terdalam, dan terpatri di sana. Tentu Ganjar tak ingin mengecewakan putranya itu ketika terpilih menjadi Presiden di Pemilu 2024. Pasalnya, Alam dan Atikoh akan menjadi orang pertama yang kecewa ketika Ganjar menghianati rakyat.

"Hari ini saya hadir di sini, anak dan istri saya mendampingi. Sesuatu yang membuat saya terharu, anak saya menitipkan pesan langsung ke saya," ucap Ganjar.

BACA JUGA:

Pada talkshow tersebut, putra semata wayang Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh Supriyanti itu menitipkan pesan yang sangat menyentuh kepada sang ayah tercinta agar tak menghianati kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

"Ini pesan Alam untuk saya. Ayah, aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selama ini aku kenal. Tolong jika amanah itu diberikan pada ayah, maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu. Dan jangan jadikan anakmu yang percaya ini, menjadi orang pertama yang kecewa," ucap Ganjar sambil terbata-bata.

Alam Ganjar mengaku sengaja memberikan pesan sebagai bentuk dukungan agar sang ayah tercinta tak merasa berjuang sendirian. Alam juga menitipkan pesan agar ayahnya tak pernah berubah ketika sudah mendapat amanah menjadi pemimpin. Sosok Ganjar yang rendah hati dan peduli pada rakyat harus terus dijaga sampi kapanpun.