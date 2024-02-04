Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wawancara Ekslusif: Ganjar Ungkap Ada Ancaman Baru Era Demokrasi saat Beda Pendapat dan Pilihan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |07:42 WIB
Ganjar saat wawancar ekslusif. (Foto: iNews)
PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyebut, ada model-model ancaman baru di era reformasi yang berbeda dengan Orde Baru. Saat Orde Baru misalnya, ketika rakyat berbeda pendapat atau melawan negara ancamannya penjara.

Tapi kata Ganjar, yang terjadi saat ini berbeda dengan ketika masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Justru ketika berbeda pendapat negara atau mendukung calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres), yang berbeda dengan penguasa, maka ancamannya diseret ke ranah hukum dengan dicari-cari kesalahannya.

"Dulu era Orde Baru itu kalau mengancam subversi, kamu melawan negara, kamu melawan Pemerintah dipenjara, telepon melarang, mengancam, kalau sekarang ancamannya korupsi, dicari persoalannya, ada enggak ada," kata Ganjar Pranowo, saat wawancara ekslusif di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (3/2/2024).

