HOME NEWS NASIONAL

Wawancara Ekslusif: Ganjar Puji Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Sebut Sikap Luar Biasa!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |07:57 WIB
Wawancara Ekslusif: Ganjar Puji Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Sebut Sikap Luar Biasa!
Ganjar saat wawancara ekslusif. (Foto: iNews)
A
A
A

PONTIANAK - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah calon wakil presidennya yakni Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Hal itu karena kesadaran Mahfud MD untuk menghindari potensi conflict of interest dalam Pilpres 2024.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam tayangan Special Dialog Ganjar Mendengar Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (4/2/2024). 

 BACA JUGA:

"Pak Mahfud, saya hormat dan apresiasi setinggi-tingginya, Pak Mahfud luar biasa. Satu pelajaran yang baik adalah Pak Mahfud sadar betul conflict of interest itu potensial terjadi. Saya bangga karena beliau mencoba untuk menghindari adanya konflik-konflik. Ini melalui proses yang sangat panjang," kata Ganjar.

