HOME NEWS NASIONAL

Eksklusif Wawancara Ganjar: Perlu Sistem Informasi Harga Komoditi Jaga Stabilitasi Harga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |09:20 WIB
Eksklusif Wawancara Ganjar: Perlu Sistem Informasi Harga Komoditi Jaga Stabilitasi Harga
Ganjar saat wawancara ekslusif. (Foto: iNews)
A
A
A

PONTIANAK - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut diperlukan adanya tim pengendalian inflasi untuk menstabilkan harga komoditi di pasaran. Salah satunya dengan membuat sistem informasi harga komoditi.

Hal itu dikatakan Ganjar saat Special Dialog Ganjar Mendengar Rakyat di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (4/2/2024).

 BACA JUGA:

"Bagaimana stabilisasi harga yang tadi disampaikan instrumennya sudah ada kok, apa sih? Tim pengendali inflasi," kata Ganjar.

Ganjar pun menceritakan pengalamannya ketika memimpin Jawa Tengah yakni dengan membuat sistem yang dinamakan Sihati. Sistem ini akan memberikan informasi harga komoditi terkini.

"Kalau kami boleh bercerita kami punya pengalaman membuat aplikasi namanya Sihati (Sistem Informasi Harga Komoditi). Kalau itu terus kita akan tahu bahkan kalau kita beberapa harga komoditas itu naik apa penyebabnya, maka hulunya akan tercapai," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Ketika hulunya tercapai, maka yang mesti dilakukan contohnya dengan kerjasama antar daerah. Daerah yang memiliki komoditi lebih akan mengisi daerah yang kekurangan komoditi tertentu dan derah yang kurang harus berinisiatif.

"Cabe misalnya, cabenya ke Sumatera Barat, kekurangan kita kita ambil dari Jember itu menjadi reflek perdagangan diantara mereka peduli, mengerti dan sumber dayanya ada," tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
