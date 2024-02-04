Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wawancara Eksklusif Ganjar Pranowo: Rakyat Ingin Korupsi Diberantas

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |10:19 WIB
Wawancara Eksklusif Ganjar Pranowo: Rakyat Ingin Korupsi Diberantas
Ganjar saat wawancara eksklusif. (Foto: iNews)
A
A
A

PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, siap memberantas segala bentuk praktik korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan hal yang dicita-citakan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam wawancara ekslusif dengan Anisha Dasuki dari iNews dalam acara Special Dialog bertajuk Ganjar Mendengarkan Rakyat. Wawancara ekslusif dengan Ganjar berlangsung di warung kopi, Pasar Tengah Pontianak, Kecamatan Batanghari Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

 BACA JUGA:

Pernyataan Ganjar soal ketegasan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 memberantas korupsi berawal saat Anisha Dasuki meminta pendapat Deni pemilik warung kopi tentang lapangan kerja di Pontianak, Kalbar. 

Deni mengatakan, lapangan kerja di Pontianak, sulit. Upah minimum regional (UMR) di Pontianak, sangat rendah. 

"Permasalahan kita semua, akar masalahnya, korupsi. Saya dengar Pak Mahfud sudah mundur dari Menko Polhukam. Saya kira itu sangat bagus. Beliau tidak mau menggunakan fasilitas negara. Saya kira beliau adalah pendekar hukum. Saya menitipkan harapan supaya beliau bisa memberantas korupsi," kata Deni.

"Pesan utamanya, bisa memberantas korupsi Pak," kata Anisha.

Ganjar menanggapi aspirasi yang disampaikan Deni secara serius. Dia salut dengan Deni yang mengikuti perkembangan dan dinamika politik nasional sehingga tahu Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari tiga besar aspirasi, ada satu yang menjadi common sense publik bahwa, Pak kenapa sih harus korupsi pak. Kami di bawah berusaha sekeras ini, yang di sana berpesta pora," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement