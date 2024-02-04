Dari GBK ke Arizona, Warung D3mokrasi Hadir di Deklarasi Dukungan Relawan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Setelah hadiri Salam Metal di GBK, Warung D3mokrasi meluncur menuju Arizona dan New Hampshire (3/2). Diaspora di Arizona di Amerika Serikat (AS) gelar Hajatan Rakyat sekaligus deklarasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud. Acara yang bertempat di Vista Del Camino Park, Arizona dihadiri oleh diaspora dari berbagai kalangan profesional, ibu rumah tangga, mahasiswa dan gen Z.

Dalam kesempatan ini, para diaspora menyatakan deklarasi dukungan kepada Ganjar-Mahfud sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres mendatang. Para diaspora khawatir jika masyarakat tidak bertindak dan menyerukan dukungan kepada Paslon nomor urut 3 maka bangsa Indonesia akan berantakan jika sampai jatuh ke tangan yang salah.

Menyadari bahwa Pesta Demokrasi hanya lima tahun sekali, mereka sepakat bahwa ini adalah saatnya sebagai warga negara memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. Dita, koordinator Relawan yang tergabung bersama USA for Ganjar-Mahfud menuturkan bahwa Ganjar dan Mahfud menjadi pilihan karena rekam jejaknya yang jelas, selalu mengedepankan demokrasi, serta berkomitmen penuh mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melihat kapabilitas Ganjar dengan pengalamannya di DPR dan sebagai Gubernur Jawa Tengah, serta sepak terjang Mahfud MD yang selama ini menjadi pendekar hukum Indonesia membuat para diaspora yakin bahwa Indonesia berada di tangan yang tepat jika dipimpin oleh mereka berdua.

“Kita butuh pemimpin yang menjunjung tinggi demokrasi dan mengerti permasalahan yang rakyat hadapi, Pak Ganjar-Mahfud sudah berpengalaman dan sama-sama teruji” ujar Dita.