Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dari GBK ke Arizona, Warung D3mokrasi Hadir di Deklarasi Dukungan Relawan Ganjar-Mahfud

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |10:26 WIB
Dari GBK ke Arizona, Warung D3mokrasi Hadir di Deklarasi Dukungan Relawan Ganjar-Mahfud
Diaspora Indonesia dukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah hadiri Salam Metal di GBK, Warung D3mokrasi meluncur menuju Arizona dan New Hampshire (3/2). Diaspora di Arizona di Amerika Serikat (AS) gelar Hajatan Rakyat sekaligus deklarasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud. Acara yang bertempat di Vista Del Camino Park, Arizona dihadiri oleh diaspora dari berbagai kalangan profesional, ibu rumah tangga, mahasiswa dan gen Z.

Dalam kesempatan ini, para diaspora menyatakan deklarasi dukungan kepada Ganjar-Mahfud sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres mendatang. Para diaspora khawatir jika masyarakat tidak bertindak dan menyerukan dukungan kepada Paslon nomor urut 3 maka bangsa Indonesia akan berantakan jika sampai jatuh ke tangan yang salah.

Menyadari bahwa Pesta Demokrasi hanya lima tahun sekali, mereka sepakat bahwa ini adalah saatnya sebagai warga negara memilih pemimpin terbaik untuk Indonesia. Dita, koordinator Relawan yang tergabung bersama USA for Ganjar-Mahfud menuturkan bahwa Ganjar dan Mahfud menjadi pilihan karena rekam jejaknya yang jelas, selalu mengedepankan demokrasi, serta berkomitmen penuh mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

 BACA JUGA:

Melihat kapabilitas Ganjar dengan pengalamannya di DPR dan sebagai Gubernur Jawa Tengah, serta sepak terjang Mahfud MD yang selama ini menjadi pendekar hukum Indonesia membuat para diaspora yakin bahwa Indonesia berada di tangan yang tepat jika dipimpin oleh mereka berdua.

“Kita butuh pemimpin yang menjunjung tinggi demokrasi dan mengerti permasalahan yang rakyat hadapi, Pak Ganjar-Mahfud sudah berpengalaman dan sama-sama teruji” ujar Dita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement