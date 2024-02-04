Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wawancara Eksklusif: Ganjar Pranowo Paparkan Kiat Naikkan Kelas Pelaku UMKM

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:18 WIB
Wawancara Eksklusif: Ganjar Pranowo Paparkan Kiat Naikkan Kelas Pelaku UMKM
Ganjar Pranowo (Foto: Dok)
A
A
A

 

PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk ngopi bareng dan berinteraksi dengan masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat. Di sela-sela kunjungannya untuk bertemu masyarakat, Ganjar Pranowo berbicara mengenai peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di salah satu kedai kopi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Menurut Ganjar, pelaku usaha UMKM bisa terus dikembangkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka, di sinilah kata Ganjar, negara dan pemerintah harus hadir mendampingi setiap prosesnya, baik dari sisi kepengurusan izin legalitas usahanya hingga permodalannya. Ia mencontohkan, bagaimana produk kopi yang ia minum merupakan bagian dari sirkulasi perekonomian UMKM di Indonesia.

"Sebenarnya kalau kita dampingi pelatihannya sudah, produk knowledgenya bagus, bisa kok membuat produk ini UMKM kan. Ini ada kopinya, kopinya dari petani, ini yang membuat khas dari warung ini," kata Ganjar, pada Sabtu (3/2/2024).

Ganjar menambahkan, bentuk kepedulian dan kehadiran negara bukan hanya pada sekadar memberikan suntikan modal belaka, tapi lebih dari itu negara juga harus mulai dari sisi kepengurusan legalitas izin. Makanya, ia dan Prof. Mahfud MD, sebagai Capres - Cawapres nomor urut 3, juga memasukkan pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari programnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement