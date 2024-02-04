Wawancara Eksklusif: Ganjar Pranowo Paparkan Kiat Naikkan Kelas Pelaku UMKM

PONTIANAK - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk ngopi bareng dan berinteraksi dengan masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat. Di sela-sela kunjungannya untuk bertemu masyarakat, Ganjar Pranowo berbicara mengenai peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di salah satu kedai kopi di Pontianak, Kalimantan Barat.

Menurut Ganjar, pelaku usaha UMKM bisa terus dikembangkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka, di sinilah kata Ganjar, negara dan pemerintah harus hadir mendampingi setiap prosesnya, baik dari sisi kepengurusan izin legalitas usahanya hingga permodalannya. Ia mencontohkan, bagaimana produk kopi yang ia minum merupakan bagian dari sirkulasi perekonomian UMKM di Indonesia.

"Sebenarnya kalau kita dampingi pelatihannya sudah, produk knowledgenya bagus, bisa kok membuat produk ini UMKM kan. Ini ada kopinya, kopinya dari petani, ini yang membuat khas dari warung ini," kata Ganjar, pada Sabtu (3/2/2024).

Ganjar menambahkan, bentuk kepedulian dan kehadiran negara bukan hanya pada sekadar memberikan suntikan modal belaka, tapi lebih dari itu negara juga harus mulai dari sisi kepengurusan legalitas izin. Makanya, ia dan Prof. Mahfud MD, sebagai Capres - Cawapres nomor urut 3, juga memasukkan pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari programnya.