Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Zuhro: Etika Politik Diperlukan Negara dalam Pemilu, Agar Hasilnya Tak Cacat Hukum

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |13:12 WIB
Siti Zuhro: Etika Politik Diperlukan Negara dalam Pemilu, Agar Hasilnya Tak Cacat Hukum
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro menegaskan etika politik diperlukan khususnya bagi penyelenggara negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sehingga, hasil dari Pemilu nantinya tidak cacat hukum.

“Etika politik juga diperlukan bagi penyelenggara negara dalam Pemilu maupun nanti Pilkada agar tentunya Pemilu ini tidak ternoda atau hasil Pemilu tidak cacat secara hukum. Ini harus kita catat, jadi kalau pemilunya pokoke menang, apapun akan digerakkan yang penting menang itu yang akan terjadi justru akan merugikan negara bangsa kita,” kata Siti dalam dialog secara virtual dengan tema “Pilpres Tanpa Etika dan Penegakan Hukum” oleh Forum Insan Cita, Minggu (4/2/2024).

Pada kesempatan itu, Siti mengatakan pelanggaran terhadap etika politik dalam Pemilu acap kali didorong oleh alasan tiadanya payung hukum yang bisa dijadikan rujukan dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia karena hukuman atau penalti yang tidak jelas.

“Seringkali kalau ngomong etika itu, tidak ada pasalnya tidak ada ayatnya sehingga apa yang terjadi lalu mereka merasa ya fine-fine saja melakukan itu gitu ya, termasuk bansos kemarin ini, saat ini yang sedang berlangsung luar biasa. Termasuk bagaimana etika para penyelenggara negara dalam Pemilu ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Siti juga mengatakan bahwa sistem yang ada juga sering disebut sebagai penyebab utamanya karena terkesan memberi peluang penyimpanan adanya distorsi. “Etika politik terkait dengan moral politik ya tentunya sedangkan politik oleh para politisi hanya dimaknai sebagai penyalur kepentingan dan tentu seni untuk meraih kekuasaan saja.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 BRIN Pemilu 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976//arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769//arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182664//pemerintah-iOgU_large.jpg
Arif Satria Mundur dari Jabatan Rektor ITB Usai Dilantik Prabowo Jadi Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928//digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178994//fenomena_hujan_mengandung_mikroplastik-9wlU_large.jpg
Pemprov DKI Gandeng BRIN Atasi Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177948//hujan-HaKT_large.jpg
Hati-Hati Air Hujan di Jakarta Mengandung Mikroplastik, Ini Bahayanya untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement