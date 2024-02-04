Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Kades Tampil Glamor saat Demo, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |13:30 WIB
Viral! Kades Tampil Glamor saat Demo, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates
JAKARTA - Beginilah penampilan Wiwin Komala Sari, Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang viral di media sosial.

Wanita ini menjadi sorotan netizen di dunia maya saat sedang aksi demo di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (31/2/2024) lalu.

Pasalnya dalam aksi tersebut, Wiwin Komala Sari terlihat sedang memamerkan kecantikannya dengan mengenakan aksesoris dan pakaian branded.

Menanggapi dirinya yang viral di media sosial, Wiwin membantah jika memanfaatkan jabatanya untuk memperkaya diri.

Sebagai seorang pengusaha, Wiwin mengaku memiliki harta kekayaan termasuk aksesoris bermerek sebelum dirinya menjabat kepala desa.

Kini, Wiwin mengaku ingin mengabdikan diri pada masyarakat, khususnya warga di Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

