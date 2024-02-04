Tiba di JCC Senayan, Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Doa Bersama Sebelum Debat

JAKARTA - Pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Ganjar yang akan melakoni debat kelima Pemilu 2024.

Pantauan di lokasi, pendukung Ganjar dan Mahfud telah tiba sejak pukul 15.40 WIB. Mereka terlihat bersemangat mendukung Ganjar dan Mahfud dengan meneriaki yel-yel.

"Di sana Ganjar di sini Mahfud, di mana-mana Ganjar dan Mahfud," sorak pendukung tersebut.

Setidaknya ratusan pendukung Ganjar dan Mahfud juga berdatangan dengan kompak mengenakan rompi berwarna hitam dengan baju dalam berwarna merah. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan dukungan Ganjar dan Mahfud.