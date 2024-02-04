Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres Pamungkas, Mahfud Beri Dukungan ke Ganjar Pranowo: Bismillah Mas

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:55 WIB
Debat Capres Pamungkas, Mahfud Beri Dukungan ke Ganjar Pranowo: Bismillah Mas
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD memberikan dukungan terhadap pasangannya, Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang akan tampil dalam debat kelima atau debat pamungkas Pilpres 2024 yang akan digelar malam ini, Minggu (4/2/2024).

Dukungan itu terlihat dalam unggahan Ganjar Pranowo dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ganjar terlihat tengah makan mie ayam usai melakukan aktivitas olahraga.

"Persiapan debat terakhir," tulis Ganjar dalam keterangannya.

Unggahan tersebut pun dibanjiri ribuan komentar dari netizen. Salah satu yang tersorot, komentar dari Mahfud MD yang terlihat memberikan dukungan kepada Ganjar.

