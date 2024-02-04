5 Seruan Forum Keluarga Besar IPB untuk Demokrasi Bermartabat, Berikut Isinya

BOGOR - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya dalam menyikapi situasi nasional saat ini. Komitmen serta perjuangan IPB University yang menjadi bagian dari kesadaran, keprihatinan, dan gerakan kolektif, maka Keluarga Besar IPB menyampaikan seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan, IPB menjunjung tinggi prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

"IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi aspirasi rakyat dengan berpedoman pada Sila keempat Pancasila. IPB adalah oase peradaban tempat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dalam arti luas, dan penguatan etika dan penegakan kebenaran," kata Haryadi dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Kata dia, terdapat lima poin seruan Forum Keluarga Besar IPB dalam menyikapi situasi nasional saat ini. Pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat.

"Sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa," ungkap Haryadi.

Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Serta, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR/DPD yang baik.

"Ketiga, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat," ujarnya.