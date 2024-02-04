Debat Kelima Capres di JCC Senayan, 2.992 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Kalporses Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo mengatakan, sebanyak 2.992 personel bertugas untuk mengawal debat kelima pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ia pun berharap debat bisa berjalan dengan tertib dan mengikiti aturan-aturan yang ada.

Debat kelima pilpres 2024 akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam WIB. Dalam debat kali ini menganggat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Sementara sebanyak 2.992 personal kepolisian akan menjaga jalannya debat kelima. Selain itu, 200 personal Pengamanan Dalam (Pamdal) juga akan mengatur pengaman.

“Dalam operasi mantapbrata ini, Debat capres jadi prioritas dalam pengamanan. Dan hari ini adalah debat capres yang kelima atau yang terakhir. Jajaran polri menyiagakan 2.992 personel untuk mengamankan kegiatan, ditambah lagi dari teman-teman pamdal itu sebanyak 200 personel untuk mengatur pada ring 2 dan ring 1,” kata Susatyo Purnomo di JCC, Minggu (4/2/2024).

Sementara Susatyo Purnomo mengatakan sudah melakukan evaluasi dari debat keempat calon wakil presiden (cawapres), setelah adanya masa yang tak diundang tiba-tba datang dengan membawa bunyi-bunyian. Ia pun menjelaskan akan melakukan pengamanan lebih untuk hal tersebut tidak terjadi.

“Sehingga pola pengamanan yang sudah pernah dilaksanakan sebanyak dua kali di JCC ini, tentunya menjadi bahan evaluasi kami. Khususnya pada saat debat yang keempat kemarin. Di mana masa yang non undangan itu datang cukup banyak, dengan membawa bunyi-bunyian. Sehingga untuk pola pengamanan pada hari ini akan kami sesuaikan untuk tidak mendekat ke lobi JCC,” jelasnya.