Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Kelima Capres di JCC Senayan, 2.992 Personel Dikerahkan

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:29 WIB
Debat Kelima Capres di JCC Senayan, 2.992 Personel Dikerahkan
Pengamanan di JCC Senayan (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kalporses Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo mengatakan, sebanyak 2.992 personel bertugas untuk mengawal debat kelima pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ia pun berharap debat bisa berjalan dengan tertib dan mengikiti aturan-aturan yang ada.

Debat kelima pilpres 2024 akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam WIB. Dalam debat kali ini menganggat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Sementara sebanyak 2.992 personal kepolisian akan menjaga jalannya debat kelima. Selain itu, 200 personal Pengamanan Dalam (Pamdal) juga akan mengatur pengaman.

“Dalam operasi mantapbrata ini, Debat capres jadi prioritas dalam pengamanan. Dan hari ini adalah debat capres yang kelima atau yang terakhir. Jajaran polri menyiagakan 2.992 personel untuk mengamankan kegiatan, ditambah lagi dari teman-teman pamdal itu sebanyak 200 personel untuk mengatur pada ring 2 dan ring 1,” kata Susatyo Purnomo di JCC, Minggu (4/2/2024).

Sementara Susatyo Purnomo mengatakan sudah melakukan evaluasi dari debat keempat calon wakil presiden (cawapres), setelah adanya masa yang tak diundang tiba-tba datang dengan membawa bunyi-bunyian. Ia pun menjelaskan akan melakukan pengamanan lebih untuk hal tersebut tidak terjadi.

“Sehingga pola pengamanan yang sudah pernah dilaksanakan sebanyak dua kali di JCC ini, tentunya menjadi bahan evaluasi kami. Khususnya pada saat debat yang keempat kemarin. Di mana masa yang non undangan itu datang cukup banyak, dengan membawa bunyi-bunyian. Sehingga untuk pola pengamanan pada hari ini akan kami sesuaikan untuk tidak mendekat ke lobi JCC,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement