Saksikan Live Streaming Debat Capres Putaran Terakhir Malam Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menyelenggarakan Debat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada malam ini, Minggu (4/2/2024). Debat calon presiden (Capres) putaran akhir ini akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke lokasi acara tak perlu khawatir. Sebab, bisa menyaksikan secara live streaming Okezone.com dan Youtube Official Okezone.

Pada debat malam ini akan mengangkat tema seputar Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi. Sedangkan, sub tema dari debat pamungkas ini, yakni pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informa, kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat akan dipimpin oleh dua orang moderator yang telah ditunjuk KPU RI, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Dari tema yang diangkat, para penelis akan menyusun daftar pertanyaan terkait tema-tema yang telah ditetapkan pada debat kelima.

Nantinya, debat yang menampilkan masing-masing calon presiden (Capres) akan beradu gagasan terkait tema tersebut. Ketiga Capres yang dimaksud yakni, Capres nomor urut 01 Anies Baswedan, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo.

Adapun yang menjadi panelis pada debat kelima yakni, Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed (Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin), (Ketua Umum perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Periode 2022-2026).

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D (Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023-2027); Bahruddin (Inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (BAN POM).