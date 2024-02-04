Gempa M3,6 Guncang Malang Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,6 mengguncang wilayah Malang, Jawa Timur, pada Minggu (4/2/2024) sekira pukul 16.45 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.62 Lintang Selatan - 112.88 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.6, 04-Feb-2024 16:45:44WIB, Lok:9.62LS, 112.88BT (168 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)