Jelang Debat Final Capres, Arus Lalulintas Sekitaran JCC Ramai Lancar

JAKARTA - Jelang Debat Final Pilpres 2024 untuk calon presiden (capres) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, arus lalulintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pukul 17.30 WIB di Jalan Gerbang Pemuda terpantau tak ada kepadatan kendaraan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju arah Jalan Asia Afrika. Namun di arah sebaliknya, terjadi kepadatan yang cukup ramai.

Memasuki Gerbang 10 menuju JCC, terpantau lalulintas juga tak begitu padat. Dibsisi kanan kiri jalan dijaga ketat oleh pihak kepolisian yang berjaga.

Sebelumnya, Polisi telah menyiapkan pengamanan terbaru dalam menjaga keamanan salam debat Pilpres 2024 kelima untuk calon presiden (capres) yang dilaksanakan si Jakarta Convention Center (JCC) pukul 19.00 WIB, Minggu (4/2/2024).

"Kami jaga ring dalam maupun luar. Pola pengamanan hari ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, kita evaluasi pola pengamanan debat sebelumnya, sehingga pengamanan hari ini akan lebih baik," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta.

Susatyo mengungkapkan, pihaknya menyiapkan 2.992 personel gabungan untuk pengamanan debat capres pamungkas tersebut. Personel gabungan itu terdiri dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait.