HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Final Pilpres 2024, Pendukung Prabowo-Gibran Berdatangan ke Kertanegara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:01 WIB
Jelang Debat Final Pilpres 2024, Pendukung Prabowo-Gibran Berdatangan ke Kertanegara
Situasi di Rumah Kertanegara, kediaman Capres Prabowo Subianto jelang debat Capres (Foto: Suparjo Ramalan)
A
A
A

JAKARTA - Pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai memadati Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

Keberadaan mereka bagian dari dukungan terhadap paslon nomor urut 2, menjelang debat final pilpres 2024, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta malam nanti.

Pantauan MNC Portal, sejak pukul 16.00 WIB, pada para pendukung Prabowo-Gibran mulai tiba di Rumah Kertanegara. Puluhan masa itu kompak mengenakan baju berwarna putih bergambarkan wajah Gibran Rakabuming.

Sebagian dari mereka ada yang membawa atribut seperti banner, bendera, dan pernak-pernik lain yang merupakan simbol dukungan kepada Capres-Cawapres yang diusung Partai Gerindra CS. Atribut yang dipakai itu bertuliskan ‘Prabowo-Gibran 2024, Bersama Indonesia Maju’.

Halaman:
1 2
      
