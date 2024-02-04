Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Minta Doa ke Warga Jelang Debat Final Capres 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:07 WIB
Anies Minta Doa ke Warga Jelang Debat Final Capres 2024
Anies Baswedan jelang debat Capres minta doa ke warga (Foto: M Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan berangkat menuju lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Sekitar pukul 17.20 WIB, Anies meninggalkan kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Saat menuju lokasi debat, Anies didampingi sang istri, Fery Farhati. Keduanya kompak mengenakan baju putih. Fery Farhati lebih dulu menuju mobil sambil menyapa ratusan warga yang memadati kediamannya. Sementara Anies terlihat melayani swafoto dengan warga dan juga mendengar beberapa aspirasi rakyat.

Ketika meninggalkan kediamannya, Anies tak didampingi oleh Cawapresnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Mereka akan bertemu di suatu tempat sebelum berangkat bersama menuju lokasi debat capres di JCC.

Sebelum berangkat, Anies dan istrinya, Fery Farhati, berpamitan kepada warga sekitar yang sudah menunggunya di depan rumah. Mereka bersalaman dengan Anies yang meminta doa restu agar debat berjalan lancar.

"Makasih ya ibu-ibu, doain lancar ya," ujar Anies kepada warga sekitar.

Pada debat kelima Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan yang terakhir. Kali ini, tiga Capres yang akan beradu gagasan, yakni Anies, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Tiga Capres bakal beradu gagasan di tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan inklusi.

Halaman: 1 2
1 2
      
