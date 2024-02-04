Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT: Rakyat Antusias Menangkan Ganjar-Mahfud

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:32 WIB
HT: Rakyat Antusias Menangkan Ganjar-Mahfud
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo-Mahfud MD di SUGBK, Senayan, Jakarta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan ribu pendukung Ganjar Pranowo – Mahfud MD memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 3 Februari 2024. Menurut Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), hal itu menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk memenangkan pasangan nomor tiga tersebut.

HT yang hadir langsung dalam Konser Salam Metal Menang Total di SUGBK, menyebutkan antusiasme masyarakat Ganjar - Mahfud sangat luar biasa.

“Hajatan Rakyat Konser Salam M3tal di Stadion Utama GBK, Jakarta. Saya lihat sendiri masih banyak, ribuan orang tidak bisa masuk. Saya perkirakan di atas 200 ribu yang hadir. Jadi ini menunjukkan antusiasme daripada masyarakat, dari simpatisan, dari kader yang ingin benar-benar Ganjar-Mahfud itu menang jadi presiden dan wakil presiden,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (4/02/2024).

HT mengungkapkan, minat masyarakat menonton konser yang menampilkan Slank, Tipe-X dan sejumlah band papas tersebut sangat tinggi. Alhasil, banyak dari mereka yang tidak berkesempatan untuk memasuki kawasan SUGBK.

"Saya lihat sendiri masih banyak ribuan orang tidak bisa masuk, diperkirakan hari ini di atas 200 ribu yang hadir," ucapnya. Sebelumnya, HT menyapa relawan dengan memberikan salam tiga jari saat gelaran Kampanye Akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(Arief Setyadi )

      
