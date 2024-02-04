Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoe: Ganjar-Mahfud Bekerja untuk Rakyat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |18:39 WIB
Hary Tanoe: Ganjar-Mahfud Bekerja untuk Rakyat
A
A
A

JAKARTA – Ganjar Pranowo dengan berkaca-kaca menyampaikan pesan sang putra, Alam, pada Konser Salam Metal Menang Total di SUGBK, Sabtu (03/02/2024). Jika terpilih sebagai presiden, Alam meminta agar Ganjar jangan pernah berkhianat pada amanah yang diberikan rakyat.

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) optimistis Ganjar Pranowo serta cawapres Mahfud MD merupakan putra terbaik bangsa dengan rekam jejak sangat bersih dan amanah.

“Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prof Dr Mahfud MD 20 tahun sudah memimpin dengan berbagai jabatan yang strategis, keduanya hidupnya sampai hari ini tetap sederhana. Tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan, tidak pernah membangun diri sendiri, bekerja demi rakyat,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (04/02/2024).

Dalam Konser Salam Metal Menang Total di SUGBK, Ganjar menjanjikan 17 juta lapangan kerja dan harga pangan murah untuk rakyat. Janji ini sebagai jawaban dari keluhan dari rakyat terkait mahalnya harga pangan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Keluhan itu didengar oleh Ganjar - Mahfud MD saat turun langsung mendatangi rakyat di 315 titik se-Indonesia setelah resmi maju dalam Pilpres 2024.

“Beberapa mereka menyampaikan, ibu-ibu menyampaikan 'Pak Ganjar harga beras Rp15.000 sampai Rp18.000 dan tidak turun-turun', anak-anak muda di Bekasi menyampaikan 'Pak Ganjar, Pak Mahfud kami sulit mencari pekerjaan, bahkan harus nyogok untuk bisa masuk kerja yang kami inginkan," ujar Ganjar.

Setiap harinya Ganjar blusukan untuk mendengar langsung kondisi masyarakat saat ini. Ganjar-Mahfud berkeliling untuk mendatangi petani, nelayan hingga peternak. Sembari menyerap aspirasi, Ganjar-Mahfud turut mencari solusi atas persoalan yang dihadapi mereka selama ini.

