Caleg Partai Perindo Djoni Toat Ajak Warga Regol Bandung Gunakan Hak Pilih: Jangan Golput

BANDUNG - Djoni Toat, caleg DPR RI dari Partai Perindo menyosialisasi cara mencoblos pada Rabu 14 Februari 2024 kepada warga Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Minggu (4/2/2024).

Setelah sosialisasi cara mencoblos, Djoni Toat menggelar kegiatan tebus murah minyak goreng.

"Hari ini, Minggu (4/2/2024), di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, kami menggelar acara tebus murah minyak goreng dan sosialisasi cara mencoblos kepada masyarakat pada Rabu 14 Februari 2024," kata Djoni Toat.

Djoni Toat memohon doa restu dari masyarakat untuk bisa memilih Partai Perindo bernomor urut 16, saya Djoni Toat caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Kota Bandung dan Cimahi nomor urut 3 dengan surat suara warna kuning, dan Anggun Angelia caleg DPRD Kota Bandung dari Dapil Bandung 5 (Regol, Astanaanyar, dan Bojongloa Kaler) dengan surat suara warna biru bernomor urut 3.

"Saya mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencoblos Partai Perindo. Jangan golput," ujar Djoni Toat.