Mahfud Akui Setiap Hari Berdiskusi Bareng Ganjar Bahas Isu Debat Kelima

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengakui jika dirinya sudah setiap hari berdiskusi bersama pasangannya, Ganjar Pranowo untuk membahas isu yang diangkat dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini dikatakan Mahfud saat disinggung soal persiapan pasangan Ganjar-Mahfud dalam rangka tampil di debat kelima yang digelar malam ini.

"Kami tiap hari ketemu diskusi," kata Mahfud MD saat sesi tanya jawab sebelum memasuki arena debat kelima yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Mahfud mengungkap apa saja yang menjadi topik pembahasannya bersama Ganjar. Dia menyebut, banyak permasalahan dari setiap sektor yang coba diangkat.

"Ini masalah yang muncul, ini kira-kira masalahnya ini. Pokoknya sudah siap lah," ujarnya.

Untuk diketahui, debat kelima Pilpres ini akan digelar pada hari Minggu, 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.

(Khafid Mardiyansyah)