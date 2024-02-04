Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Akui Setiap Hari Berdiskusi Bareng Ganjar Bahas Isu Debat Kelima

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:09 WIB
Mahfud Akui Setiap Hari Berdiskusi Bareng Ganjar Bahas Isu Debat Kelima
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD mengakui jika dirinya sudah setiap hari berdiskusi bersama pasangannya, Ganjar Pranowo untuk membahas isu yang diangkat dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini dikatakan Mahfud saat disinggung soal persiapan pasangan Ganjar-Mahfud dalam rangka tampil di debat kelima yang digelar malam ini.

"Kami tiap hari ketemu diskusi," kata Mahfud MD saat sesi tanya jawab sebelum memasuki arena debat kelima yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Mahfud mengungkap apa saja yang menjadi topik pembahasannya bersama Ganjar. Dia menyebut, banyak permasalahan dari setiap sektor yang coba diangkat.

"Ini masalah yang muncul, ini kira-kira masalahnya ini. Pokoknya sudah siap lah," ujarnya.

Untuk diketahui, debat kelima Pilpres ini akan digelar pada hari Minggu, 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement