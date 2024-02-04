Debat Final Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Beri Salam Metal pada Pendukungnya

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Kedatangannya, untuk hadiri Debat Final Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dari pantauan MPI, mobil yang mengangkut Ganjar tiba sekitar pukul 18.25 WIB. Dengan kenakan kemeja hitam Ganjar keluar dari mobilnya. Nampak, sang istri, Siti Atikoh Suprianti turt mendampjngi capres yang didukung Partai Perindo itu.

Seturunnya dari mobil, Ganjar menyapa para pendukungnya yang ada di depan JCC. Lantas, Ganjar juga memberikan salam metal ke arah pendukung.

Kemudian, Ganjar nampak menyalami para panelis yang menyambutnya. Lantas, Ganjar pun langsung masuk ke dalam JCC.

Sebelumnya, Ganjar dikabarkan siap menghadapi Debat Capres 2024 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini Minggu, 4 Februari 2024. Ganjar telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi debat terakhir.

Direktur Eksekutif Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi (Awiek) yakin Ganjar menguasai panggung debat. Apalagi tema yang diusung dekat dengan Ganjar.

"Pak Ganjar sangat siap dan insyaallah menguasai panggung debat," ujar Awiek, Minggu (4/2/2024).