Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Final Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Beri Salam Metal pada Pendukungnya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:14 WIB
Debat Final Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Beri Salam Metal pada Pendukungnya
Ganjar Pranowo tiba di JCC, Senayan, Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Kedatangannya, untuk hadiri Debat Final Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dari pantauan MPI, mobil yang mengangkut Ganjar tiba sekitar pukul 18.25 WIB. Dengan kenakan kemeja hitam Ganjar keluar dari mobilnya. Nampak, sang istri, Siti Atikoh Suprianti turt mendampjngi capres yang didukung Partai Perindo itu.

Seturunnya dari mobil, Ganjar menyapa para pendukungnya yang ada di depan JCC. Lantas, Ganjar juga memberikan salam metal ke arah pendukung.

Kemudian, Ganjar nampak menyalami para panelis yang menyambutnya. Lantas, Ganjar pun langsung masuk ke dalam JCC.

Sebelumnya, Ganjar dikabarkan siap menghadapi Debat Capres 2024 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini Minggu, 4 Februari 2024. Ganjar telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi debat terakhir.

Direktur Eksekutif Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi (Awiek) yakin Ganjar menguasai panggung debat. Apalagi tema yang diusung dekat dengan Ganjar.

"Pak Ganjar sangat siap dan insyaallah menguasai panggung debat," ujar Awiek, Minggu (4/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement