Debat Kelima Pemilu, Hasto: Ganjar Akan Tampilkan Jati Diri Kepemimpinan terhadap Wong Cilik

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto yakin Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tampil memukau pada debat terakhir Pemilu 2024. Sebab, menurutnya tema kesejahteraan rakyat merupakan apa yang terus disuarakan.

"Kesiapan (debat) sangat baik, karena tema hari ini tentang kesejahteraan, kebudayaan, budi pekerti, pendidikan, kemudian kemajuan teknologi informasi itu merupakan keseharian dari pak Ganjar dan Prof Mahfud," kata Hasto di JCC, Senayan, Minggu (4/2/2024).

Ganjar, kata Hasto, akan menampilkan jati diri kepemimpinannya yang selama ini terus ditunjukkan. Hal itu mengenai keberpihakannya dengan rakyat kecil.

"Pak Ganjar akan menampilkan jati diri kepemimpinannya karena perjumpaan dengan rakyat kecil, karena pengalamannya dua periode sebagai Gubernur dan anggota DPR ditambah prof Mahfud yang sangat memahami bagaimana hukum yang berkeadilan itu ditegakkan," ungkapnya.

Hasto mengatakan bahwa debat kali ini akan menjadi bukti otentik bagaimana Ganjar merupakan pemimpin yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Ganjar, kata di, akan unggul di antara dua calon Presiden lainnya.

"Ganjar Mahfud akan mampu menampilkan keunggulan yang paling autentik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Sebagai informasi, kali ini merupakan debat kelima atau terakhir Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU. Debat kali ini akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

(Khafid Mardiyansyah)