HOME NEWS NASIONAL

Pakai Kemeja Putih, Mahfud Dampingi Ganjar di Debat Final Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:18 WIB
Pakai Kemeja Putih, Mahfud Dampingi Ganjar di Debat Final Pilpres 2024
Cawapres Mahfud MD dampingi Capres Ganjar Pranowo di debat terakhir (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA  - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD turut hadir mendampingi pasangannya, Ganjar Pranowo yang akan tampil dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar malam ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti datang sekira pukul 18.25 WIB di arena debat. Ganjar dan Atikoh pun terlihat menunggu kehadiran Mahfud bersama istrinya yang berada di belakangnya.

Tak berselang lama, Mahfud MD yang juga bersama istrinya, Zaizatun Nihayati terlihat menghampiri Ganjar dan istri. Mahfud terlihat mengenakan kemeja berwarna putih yang dipadukan dengan kopiah berwarna hitam.

Setelah itu, Ganjar-Mahfud bersama istrinya masing-masing langsung memasuki ruang transit sebelum mulai melakukan jalannya debat pada pukul 19.00 WIB nanti.

Untuk diketahui, debat kelima Pilpres ini akan digelar pada hari Minggu, 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Adapun, tema yang diangkat dalam debat ini diantaranya; pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, Kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.

(Arief Setyadi )

      
