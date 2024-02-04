Anies dan Cak Imin Kompak Pakai Jas di Debat Final Pilpres 2024

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tiba di Jakarta Convention Center, (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. Pasangan Capres-Cawapres itu akan menghadiri debat kelima Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anies dan Cak Imin tiba menggunakan satu kendaraan minibus berwarna hitam. Keduanya tiba pada pukul 18.30 WIB.

Anies dan Cak Imin terlihat datang bersama masing-masing istrinya. Keduanya pun terlihat kompak datang dengan setelan jas berwarna hitam dengan kopiah di kepala, sementara istrinya menggunakan pakaian nuansa putih.