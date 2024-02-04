Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Jangkar Baja Gelar Senam Sehat Jelang Akhir Kampanye





JAKARTA – Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) menyelenggarakan kegiatan Laju 3.0, Langkah Menuju Indonesia Unggul, di halaman Kolam Renang Gelanggang Olahraga Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2024).

Ketua Presidium Nasional Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja), I Ketut Guna Artha (Igat) mengatakan, kegiatan tersebut menyasar emak-emak hingga warga Masyarakat. Ratusan warga tersebut datang tanpa dimobilisasi, erta tanpa iming-iming sembako.

"Ajakan kami ini untuk menjaga energi positif saat kampanye akhir sebelum memasuki masa tenang. Karena hari ini adalah hari Minggu terakhir di masa kampanye," Igat.

Jubir Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud (TPN GM) ini menambahkan, kedatangan ratusan warga tanpa dimobilisasi tersebut, sama halnya dengan semangat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri ratusan ribu orang.

"Dengan menyaksikan langsung kampanye di GBK tersebut rasa-rasanya kemenangan itu akan hadir. Oleh karena itu harapan kami tentu semangat optimisme harus tetap terjaga. Mudah-mudahan hari ini adalah hari Minggu terakhir masa kampanye dan Ganjar dan Mahfud bisa menang satu putaran,"ungkapnya.

"Kegiatan hari ini kami beri nama Laju 3.0, Langkah Menuju Indonesia Unggul yang diisi dengan Senam Sehat SatSet, sosialisasi program unggulan Ganjar Mahfud, Sosialisasi kertas suara pemilu yang diakhiri dengan hiburan organ tunggal,"lanjutnya,

Salah satu alasan warga datang adalah kelompok merekalah yang paling merasakan jika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok.

“Biasanya jika mereka sudah jatuh cinta pada pilihan, rasanya sulit pindah kelain hati walaupun ada iming-iming," ujar Igat

"Mengenai sosialisasi program unggulan Ganjar Mahfud sebagian besar mereka tahu, kami hanya menguatkan saja komitmen Ganjar Mahfud untuk mewujudkannya jika nanti saat pencoblosan 14 Februari dipercaya rakyat memimpin republik ini,"tutupnya.