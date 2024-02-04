Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Kelima Pilpres 2024, Prabowo: Proyek Strategis Kita Memberi Anak-anak Makan Bergizi

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:45 WIB
Debat Kelima Pilpres 2024, Prabowo: Proyek Strategis Kita Memberi Anak-anak Makan Bergizi
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa dirinya bersama dengan cawapres Gibran Rakabuming Raka memiliki proyek strategis untuk memberikan makan kepada anak-anak.

Awalnya Prabowo menjelaskan, ia bersama Girban memiliki rencana besar yang diberi nama strategi transformasi bangsa.

"Inti dri strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia, dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia seluruh rakyat indonesia," katanya saat penyampaian visi misi pada Debat Kelima Pilpres 2024. di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Salah satu proyek strategis dalam rencana tersebut, Prabowo mengatakan, adalah memberi makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia.

"Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya," katanya.

