Debat Kelima Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Ungkap Tiga Cara Bangun Indonesia Beradab

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan tiga cara untuk membangun Indonesia beradab. Hal ini diungkapkan Ganjar saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

“Membangun Indonesia yang beradab kita mulai dari tiga bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan langkah preventif untuk membangun Indonesia beradab salah satunya dengan menjaga asupan nutrisi dan keseimbangan olahraga sehingga akan membantu politik kesehatan lebih baik. “Preventif adalah sesuatu yang paling bagus, kita olah raga, makan sehat dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik.”

Tentu saja, kata Ganjar, akses kesehatan yang diperlukan di setiap Desa. “Kenapa, Ganjar Mahfud membuat 1 Desa satu Faskes 1 Nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik dan kemudian ibu anak lansia disabilitas masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus.”

“Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka Pendidikan dan Kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Termasuk nasihat guru dan dosen,” kata Ganjar.