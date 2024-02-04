Ganjar-Mahfud Menang, Menang, Menang!

JAKARTA - Ratusan ribu masyarakat antusias menghadiri Konser Salam Metal Menang Total di SUGBK, pada Sabtu 3 Februari 2024. Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) optimistis Ganjar Pranowo serta cawapres Mahfud MD bakal memenangkan Pemilu 2024.

“Masak iya nggak pilih 03, yang bener aja? Rugi dong! Ganjar-Mahfud menang, menang, menang!,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (4/2/2024).

Sebelumnya, Tangis Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mendadak pecah saat menyampaikan orasi di Konser Salam M3tal. Dia tak kuasa menahan tangis saat teringat pesan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang akrab disapa Alam tentang arti amanah bagi seorang pemimpin.

Dengan suara yang terbata-bata dan berlinang air mata, Ganjar mengungkap bahwa pesan Alam untuknya dalam sebuah talkshow bak sebagai pukulan keras yang sekaligus menjadi pengingatnya agar tak pernah berkhianat kepada rakyat.

Pada talkshow tersebut, putra semata wayang Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh Supriyanti itu menitipkan pesan yang sangat menyentuh kepada sang ayah tercinta agar tak menghianati kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

"Saya menonton talkshow, ada pesan dari anak saya, Ayah, aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selama ini aku kenal. Insya Allah, tolong jika amanah itu diberikan kepada ayah, maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu," tutur Ganjar mengutip pesan Alam.