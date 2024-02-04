Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Janjikan Tambah Fakultas Kedokteran di Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:53 WIB
Prabowo Janjikan Tambah Fakultas Kedokteran di Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto berjanji akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia jika dia terpilih sebagai presiden di tahun 2024. Upaya itu dilakukan agar melahirkan tenaga medis yang saat ini dibutuhkan di Indonesia.

"Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan tersegera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran," kata Prabowo dalam penyampaian visi misi di debat terakhir pilpres 2024, Minggu (4/2/2024).

Selain itu, untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Indonesia bersama calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka, dia akan membangun rumah sakit moderen dari tingkat Kota hingga ke Desa.

"Di bidang kesehatan kami akan membangun rumah sakit moderen di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas moderen di setiap desa di seluruh Indonesia kami akan segera mempercepat mengatasi," sambungnya.

Diketahui, Debat terakhir mengambil tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Ada yang berbeda dalam format debat kali ini. KPU menambah durasi penyampaian kalimat penutup atau closing statement pada segmen enam.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183716//prabowo-Ogz5_large.jpg
Kenakan Baret Merah, Raja Abdullah Pulang ke Yordania Diantar Prabowo hingga Lanud Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183704//prabowo-rkfb_large.jpg
Momen Prabowo Santap Malam dengan Raja Abdullah II, Pererat Hubungan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement