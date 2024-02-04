Momen Alam Sediakan Air Minum untuk Ganjar Sebelum Debat Kelima Pilpres 2024

JAKARTA - Momen hangat terjadi dalam Debat Kelima Pilpres 2024. Pasalnya, putra Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyedikan minum untuk sang ayah sebeluk hadapi debat.

Momen itu terjadi di saat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tengah berpidato. Saat itu, Alam yang duduk tepat di belakang Ganjar beranjak dari kursinya.

Alam berusaha membuka botol air minum dalam kemasan milik Ganjar. Kemudian, Alam memberikan botol tersebut ke Ganjar. Ia meletakan botol itu ke meja yang ada di samping Ganjar.

Nampak, Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid yang duduk di samping Alam menepuk punggung putra Ganjar tersebut kala meletakan botol air itu.

Sekedar informasi, debat terakhir mengambil tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Dalam debat itu, Ganjar sudah siap. Capres yang didukung Partai Perindo itu pun mengaku banyak mendapat masukan. Salah satunya dari Mahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. Bahkan, Ganjar menganggap Mahfud sebagai gurunya.