HOME NEWS NASIONAL

Jawab Keinginan Rakyat, Ganjar Siap Review UU Ciptaker

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:56 WIB
Jawab Keinginan Rakyat, Ganjar Siap Review UU Ciptaker
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkap kesiapan dirinya untuk mereview Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu sesuai dengan aspirasi yang didapat dari para buruh.

Hal itu disampaikannya dalam memaparkan visi dan misi pada debat kelima Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU.

“Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami,” kata Ganjar, Minggu (4/4/2024).

Menurut Ganjar, aspirasi itu akan disiap demi menciptakan lapangan kerja yang terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga, seluruh program kerja yang dimulai dari pembenahan aspek kesehatan hingga pendidikan akan berjalan beriringan.

“Tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik,” kata dia.

Ganjar juga menyinggung pentingnya pembangunan yang berorientasi pada sumber daya manusia (SDM) atau manusia budi pekerti yang sopan dan toleran.

“Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan, infrastruktur teknologi informasi yang baik, kemudian tersebar internetnya bisa cepat dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri,” ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
