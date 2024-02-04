Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Konflik Kepentingan, Ganjar Bicara Mundurnya Mahfud MD dari Jabatan Menkopolhukam

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |19:56 WIB
Singgung Konflik Kepentingan, Ganjar Bicara Mundurnya Mahfud MD dari Jabatan Menkopolhukam
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung mundurnya Calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya Mahfud MD yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Polhukam.

Ganjar menyinggung hal ini saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengatakan bahwa dalam politik mesti diberikan contoh demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik. “Kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung masalah keresahan dari sejumlah tokoh nasional hingga kampus-kampus yang mengingatkan agar Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement