Singgung Konflik Kepentingan, Ganjar Bicara Mundurnya Mahfud MD dari Jabatan Menkopolhukam

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung mundurnya Calon Wakil Presiden yang akan mendampinginya Mahfud MD yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menko Polhukam.

Ganjar menyinggung hal ini saat menyampaikan visi-misi pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengatakan bahwa dalam politik mesti diberikan contoh demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik. “Kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga menyinggung masalah keresahan dari sejumlah tokoh nasional hingga kampus-kampus yang mengingatkan agar Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis.